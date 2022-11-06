Ziyarette Eskiköy Muhtarı Turabi Üreyen, köylerinde tarıma büyük katkı sağlayacak Eskiköy Göleti için Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti.

Milletvekili Ceylan, Çorum Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, Çorum Merkez Salur Köyü Muhtarı Murat Telli, Eskiköy Muhtarı Turabi Üreyen ve köy halkından Haydar Kılıç, Yaşar Taşkaya, Sadık Baylan, Hüseyin Kılıç, Sadullah Kılıç ve Kamuran Karkın’ı TBMM’de misafir etti.

Muhtarların her zaman kendisine ulaşabildiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, sorunları hep birlikte çözdüklerini vurguladı. Milletvekili Ceylan, “Muhtarlarımız bizim gerek mahallelerimizde, gerekse köylerimizde elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımızdır. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak için yaşam alanlarına hizmet gelmesi noktasında bizleri zaman mefhumu gözetmeksizin arayarak istek ve talepleri iletiyorlar. Bizler de elimizden gelenin fazlasını yaprak ilettikleri konularla ilgili gereğini yapmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza aşkla ve sevdayla hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Eskiköy köyüne yapılan gölet için Köy Muhtarı Turabi Üreyen, Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti.

Göletle ilgili bilgiler veren Ceylan, “Eskiköy KÖS göleti, Obruk Barajı gölünden sulama suyu takviyesi yapılmasıyla amacıyla hazırlandı. Proje kapsamında Obruk Barajı’ndan 540.68 metre kotunda su alma yapısı olarak motor-pompa yapısı yapılacak. Proje kapsamında 2 bin 613 metre pompaj tesisi, 7 adet vantuz, bir adet terfi havuzu, 1 adet tahliye vanası, 1 adet çekvalf ve 1 adet maslak yapılacak” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

