Yeni yapılacak Millet Bahçesi’nin Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden biri olacağını dile getiren Başkan Aşgın, “İnşallah gelecek yıl Mayıs ayında çaylarımızı orada yudumlayacağız. Yeni millet bahçemiz şehrimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda yapılan Gülabibey Mahallesi Hasanpaşa Sokaklar Revizyon İmar Planı toplantısında konuşan Başkan Aşgın, eski stadyumun yıkımına başlayacaklarını bildirdi. Yerine ise Millet Bahçesi yapacaklarını hatırlatan Başkan Aşgın, “6 tane sosyal tesisimiz var. En güzel hizmeti milletimize sunmaya çalışıyoruz. Öyle birşey yapacağız ki; bunların tacı olacak Allah’ın izniyle. 2-3 gün içerisinde yıkacağız. 56 dönümlük yeşil alan ortaya çıkacak. Biz yapmak için yıkarız, onlar yıkmak için çalışırlar ama biz yıktığımız herşeyin en güzelini yapmak için yıkarız. Seneye Nisan, Mayıs gibi çaylarımızı orada yudumlayacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

