Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eski stadyumun yerine 56 dönümlük muhteşem bir millet bahçesi yapacaklarının müjdesini verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte bu çalışmayı yürüteceklerini belirten Belediye Başkanı Aşgın, “Muazzam bir millet bahçesini bu alanda şehrimize kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimiz önümüzdeki yıl millet bahçesinde çaylarını yudumlayacaklar.” dedi.

Projenin iki etaplı olacağını dile getiren Başkan Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ekim ayında birinci etap ihalesinin yapılacağını açıkladı. 56 dönümlük alanın 30 dönümlük kısmına spor temalı bir millet bahçesi yapılacağını belirten Başkan Aşgın, çalışmaların Mayıs-Haziran aylarında tamamlanacağını ifade etti.

Başkan Aşgın, çalışmalar tamamlandığında atıl duran eski stadyumun yerinde gezinti alanları, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, kaykay pisti, tenis kortu, süs havuzları ve yeşil alanıyla Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden birinin yer alacağını söyledi.

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ’NİN YERİ

OTOPARK VE KAFETERYA OLACAK

Projenin ikinci etabı olan Güreş Eğitim Merkezi’nin bulunduğu alanın da kafeterya ve otopark olarak planlandığını açıklayan Başkan Aşgın, “10 dönümlük bu alan için de altı iki katlı otopark, üstü kafeterya olacak şekilde bir proje hazırlıyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum. Projeyi bir an önce hazırlayıp ihaleyi gerçekleştireceğiz.” dedi.

ATATÜRK SPOR SALONU YIKILMAYACAK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Atatürk Spor Salonu’nun ise yıkılmayacağını açıkladı. Spor salonununun yeniden elden geçirileceğini dile getiren Başkan Aşgın, gerekli bakım ve onarım işleri yapıldıktan sonra Atatürk Spor Salonu’nun yeniden gençlere ve sporseverlere hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)