Gülnaz Bakar, Selma Elban, Binnaz Özay Yılmaz ve Sönmez Özay'ın babaları, CHP eski Belediye Meclis Üyesi Songül Elban Eke'nin ağabeyi, CHP önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Nihat Bakar'ın kayınpederi, Hüseyin Eke'nin kayınbiraderi, Umut Eke'nin dayısı, İbrahim Bakar ve Dr. Sefa Özay Bakar'ın dedesi olan Fikret Özay, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan anjiyonun ardından kurtarılmadı.

Fikret Özay'ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda İsmail Güçlü'nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Sarimbey köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP önceki dönem il başkanları; Mehmet Tahtasız, Hasan Eray Tüfekçi, Hasan Suvacı, Gürsel Yıldırım, Osman Samsunlu, yeni ve önceki dönem il, merkez ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, Oğuzlar önceki dönem belediye başkanı Orhan Ateş, Mimarlar Odası Çorum Temsilcisi Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

