Veli Paşa Hanı’nda gerçekleştirilen imza gününde Adnan Türkoğlu ve Yazar Burhan Buruk "Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu" kitabını okurlar için imzaladı.

Söyleşi ve imza törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı İsmail Alapala, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Gazetemiz Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Adnan Türkoğlu, 1984 yılında Doğru Yol Partisi’ne üye olduğunu artık siyasete paydos dediğini ve yaşamının "Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu" kitabıyla taçlandırıldığını bundan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hayatını konu alan kitabın kendisi için son nokta olduğunu ifade eden Türkoğlu, “Eksiğim, kusurum varsa affola. Siyasette çok zor dönemlerden geçtik, bugünkü imkanlar yoktu, arabamız, paramız yoktu. İmkansızlıklara rağmen kentimize büyük katkılarımız oldu. Ben özbeöz Çorumluyum. Bununla gurur duyuyorum. Eksiğim var, hatam var, yanlışım var beni bağışlayın. Allah ömür verdiği sürece burada yaşayacağım.” dedi.

46 yıllık mimar olduğunu hatırlatan Türkoğlu, 1976 yılında kendisi de 26 yaşındayken Yukarı Sanayi projesini çizdiğini dile getirerek şunları söyledi: “85’te Buhara’yı çizdiğimde biraz olgunlaşmıştım. Birçok fabrika çizdik. Ömür geçti. Ben okuma yazma bilmeyen bir annenin, garip şoför bir babanın evladıyım. Ben tırnaklarımla kalemimle para kazandım. Bizim zamanımızda bilgisayar yoktu ama bu kadar projeyi başardık. Çok şükür hiçbiri de yıkılmadı duruyor.”

Türkoğlu, yaşadığı müddetçe Çorum’da olacağını ve kendisine verilecek her görevi seve seve yapacağını sözlerine ekledi.

"Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu" kitabının yazarı Burhan Buruk da bu eserin bir Çorumlunun bir Çorumluya vefa duygusuyla hazırlandığını söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise tarihi handa Çorum’un tarihine ismini yazdırmış bir milletvekilinin imza töreninde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Bütün güzellikleri asıl var edenin Allah olduğunu ve belediye başkanlarını, milletvekillerini de vesile kıldığını vurgulayan Aşgın, “Taş üstüne taş koyandan rabbimiz razı olsun. Bu şehir mukaddes bir şehir. Bu şehirde hizmetkar olduğum için kendimi şanslı addediyorum.” diye konuştu.

Tarihi Meydan Projesi’yle şehrin ruhunun diriltileceğini dile getiren Aşgın, proje kapsamında Selçuklu eseri bin yıllık tarihi Güpür Hamamı’nın restore edileceğini anlattı.

Konuşmaların ardından Adnan Türkoğlu ve Yazar Burhan Buruk, "Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu" kitabını katılımcılar için imzaladı.



