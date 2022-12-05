Ali Şahan'ın kullandığı 19 EP 502 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Edinilen bilgiye göre, kaza Uğurludağ-Çorum yolu Kumçelteği Köyü civarında meydana geldi. Şahan ve eşi, o sırada yoldan geçenlerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Kazayı gören vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek, tedavi altına alındılar Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Haber Merkezi)

