Eski Devlet Hastanesi'nin yıkılmasının ardından ara verilen poliklinik hizmetleri için hastane bahçesine yeni bir bina inşa edildi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçelievler Semt Polikliniği ismi verilen birim hizmet vermeye başladı. Bahçelievler Semt Polikliniği bünyesinde İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları ve Aile Hekimliği Poliklinikleri dünden itibaren hasta kabulüne başladı.

Bahçelievler Semt Polikliniği ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oluşan yoğunluğun önüne geçilmesinin hedeflendiği ve bölgede yaşayan vatandaşların da Semt Polikliniği'nin yeniden hizmet vermeye başlamasından dolayı mutlu oldukları ifade edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sinan Zehir ve beraberindeki heyet de Bahçelievler Semt Polikliniği’ne gelerek incelemede bulundu.

Başhekim Zehir yaptığı açıklamada: “Bahçelievler Semt Polikliniklerimiz 03.01.2022 Salı günü itibariyle faaliyete başlayacaktır. Ocak ayı itibariyle İç hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları ve Aile hekimliği polikliniklerimiz hasta kabul edecektir. Hasta ve hasta yakınlarımız için hayırlı olsun. Açılış sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

