AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yaşanan maliyet artışları nedeniyle tekrar bir değerlendirme yapıldığını, hastanenin yeniden ihale sürecinde olduğunu açıkladı.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Ceylan, eski devlet hastanesinin yeniden hizmete alınabilmesi için yapılan çalışmaların pandemi ve dünyada yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle aksadığını, fiyatlarda yeniden bir değerlendirme yapılarak tekrar ihale edileceğini söyledi.

Ceylan, “Eski devlet hastanesinde yapılan çalışmalarda hiçbir sorun yok. Orada Çorum’a verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Kimse kaygılanmasın. Bulunduğumuz bina, yolun karşısındaki Diş Hastanesi bunların birer kanıtı. İki yıllık bir pandemi süreci atlattık. Zaten dünyada ve Türkiye’de işler kilitlendi. Oğlunun annesinin cenazesine gidemediği günler geçirdik. Bu süreçten dolayı bir aksama yaşandı. Şuanda ihale sürecinde. Fiyatlar yenilendi ve güncellendi. İhale günü bekliyoruz. Yakında onun müjdesini de vereceğiz. Mevcut devlet hastanesini de yaparak entegre bir şekilde Çorum’un hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“DİŞ HASTANESİYLE SEVKİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ”

Diş hastanesi ile birlikte diş ve çene hastalarının sevk sorununu çözdüklerini dile getiren Ceylan, “Diş Hastanesi’nde ilk kazmayı vurduk. Orada şu sözümüz vardı; biz Çorum’da sevk oranını düşüreceğiz dedik. En çok sevk olan onkolojiydi ve hamdolsun tamamladık. Onkolojiden önce en çok kardiyovasküler cerrahiyle, kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili vardı onu da yıllar önce tamamladık. Diş sağlığıyla ilgili de yataklı servislerinin, ameliyathanelerinin olması ve ortodonti servislerinin olması önemliydi. Artık hiçbir vatandaşımız sevk olmayacak inşallah” ifadelerini kullandı.

POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ’NİN TEMELİ 2023’TE ATILACAK

İçişleri Bakan Süleyman Soylu ile Polis Moral Eğitim Merkezi üzerine görüştüklerini ve 2023 yılında temelinin atılacağını açıklayan Ceylan, şunları söyledi:

“Önümüzdeki yıl da Polis Moral Eğitim Merkezi’nin temelini atıyoruz. Bakanımızla sözleştik. Onu da inşallah 2023’te de temelini atacağız.”

MUHALEFETE MESAJ

İsim vermeden muhalefeti eleştiren Ceylan, “Biz hizmet etmeye devam ediyoruz. Konuşanlar konuşmaya devam etsin. Bizi izlemeye de devam etsinler” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)