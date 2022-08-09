41 yaşındaki S.G. isimli kadın, iş çıkışı kendisini evine bırakan birlikte çalıştığı S.A.(63)’nın aracından indiği esnada iddiaya göre Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 9. Sokakta bulunan evinin önünde eski eşi T.T.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren T.T., aracıyla olay yerinden uzaklaşırken, S.G. yüzünden, S.A. ise aracıyla hareket halindeyken kolundan vuruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden S.A., aracıyla bir evin bahçesinden aşağı düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede boş mermi kovanları tespit edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Tugay GÖKTÜRK)