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Çorum’da, Yeter ve Sadi Döner öğretmenleri hemen hemen bilmeyen yoktur.

Müzik alanında öyle büyük emekleri ve yetiştirdikleri o kadar çok öğrencileri vardır ki…

Döner çifti şimdi, kışı İstanbul Göktürk’te, yazı Didim’de, sonbaharı ise Amasya Taşova’daki kır evlerinde geçiriyorlar. Taşova’da oldukları sırada da, Çorum’a gelip dostlarıyla buluşmayı ihmal etmiyorlar.

Yeter-Sadi Döner çifti, önceki gün de Çorum’a gelip Hülya-Mehmet Yolyapar çifti ile buluştular ve ortak dostları Hatice-Mustafa Berçin öğretmenleri, Hoyhoy’daki Çorum manzaralı evlerinde ziyaret ettiler.

Yılların dostluğu, samimi, doyumsuz bir sohbetle adeta güncellendi…