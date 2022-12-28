CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Çorum eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak 200 yataklı 2. Basamak yeni hastanenin yapım ihalesi Ocak ayına ertelenmiş. Lütfen artık Çorum halkını daha fazla oyalamayın.

Hastaneden randevu alamayan hastaların vefat ettiği günleri yaşamaya başladık” ifadesi kullanıldı.

CHP İl Yönetiminin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“HASTANE 5 YILDIR KAPALI,

İHALE SÜREKLİ ERTELENİYOR”

“5 yıldır kapalı olan, yeniden yapılacak diye defalarca müjdeler aldığımız, yıkım çalışmaları halen devam eden eski Çorum Devlet Hastanesi’nin yeni bina ihalesi yine yapılamadı.

Sağlık Bakanı ve Çorum Milletvekilleri, en son 21 Aralık 2022 tarihinde yeni bina ihalesinin yapılacağını müjdelemişti.

Ancak verilen söz yine tutulmadı.

2020’de olmadı, 2021 dediler. Yine olmadı, 2022 dediler. Şimdi de 2023 diyorlar.

Çorum eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak 200 yataklı 2. Basamak yeni hastanenin yapım ihalesi Ocak ayına ertelenmiş.

Lütfen artık Çorum halkını daha fazla oyalamayın.

Hastaneden randevu alamayan hastaların vefat ettiği günleri yaşamaya başladık.

Özlük hakları iyileştirilemeyen doktorlarımız devlet hastanesindeki görevlerini bırakıp ya özel hastanelere gidiyor ya da yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar.

Sağlık sistemi çökmüş, malzeme ve doktor yetersizliği büyük mağduriyetlere yol açmaya başlamıştır.

Artık daha fazla gölge etmeyin. Milletimiz seçim sandığı istiyor.” (Haber Merkezi)

