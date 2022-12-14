Çorum ziyareti kapsamında ilk önce Çorum Ticaret Borsası’nı ziyaret eden eski bakan Kayalar, daha sonra Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ardından da Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek meslek kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşmeler yaptı.

Eski Bakan Kayalar Çorum ziyareti kapsamında son olarak Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda eski Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti kökenli siyasetçiler ile ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Lütfullah Kayalar, burada yaptığı konuşmada; “Çorum Orta Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısıdır. Komşu illerin insanlarıyız. Bir noktadan bakarsak öz toprağın insanıyız. Çorum'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdik. Çorum'a gelmemizin asıl nedeni epeyce bir süredir Türkiye'nin 20'nin üzerindeki ilinde daha önce siyaset yaptığımız, sorumluluğu birlikte paylaştığımız, teşkilat mensubu arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle hem bir hasret gideme hem de önümüzdeki dönemle ilgili düşüncelerini müzakere edebilmektir” diye konuştu.

Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğine dikkat çeken Kayalar, “2023'te demokrasinin en güzel göstergelerinden biri olan ve inşallah sıkıntısız bir şekilde geçirilmesini Yüce Allah'tan niyaz ettiğim bir seçim dönemine giriyoruz. Bu buluşmanın en büyük nedenlerinden biri de geçmiş dönemde siyaset yapan ve Anavatan Partisi gibi Türkiye 'de birliği ve beraberliği hoşgörüyü ön planda tutan, halkımızın refahını düşünen ve bunları hiç bir şekilde ayrım yapmadan gerçekleştiren kurucumuz Rahmetli Turgut Özal ile birlikte mücadele verdik. Şimdi yeni bir döneme girdik” dedi.

Eski Bakan Kayalar hiç bir siyasi partiyle bağının olmadığının altını da çizerek sözlerine şöyle devam etti: Bu secim başka seçim Türkiye ya dünyayla buluşmak konusunda kendisine bir yol çizecek ya da belli bir sistem dahilinde kalacaktır. Bizim anladığımız siyaset bir şeyler yapabilmektir. İlla milletvekili olacaksınız demek değildir. Biz burada konuştuklarımızı not aldık. İlgililere ileteceğiz. Siyaset tek başına yapılmaz siyaset tek ağızdan yapılmaz istişareler bir sünnettir. Halkımızla konuşmalıyız. Bu noktada istişare ediyoruz”

Lütfullah Kayalar toplantıda 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekerek, dünyanın ve Türkiye’nin büyük bir değişimin içine gireceğini söyledi.

Kayalar toplantı sonunda katılımcıları dinleyerek seçimler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)