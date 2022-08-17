Ziyarete İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan katıldı.

Görüşmede Çorum’daki et ve süt ile ilgili talepler konuşulurken, çözüm noktalarında mutabakat sağlandı.

Genel Müdür Kayhan, Çorum’da uygulanacak bütün projeleri destekleyeceklerini, Çorum’un girişimci ve müteşebbis ruhunu bildiklerini, bunlardan dolayı her projenin başarı ile uygulanabileceğini belitti. (Haber Merkezi)