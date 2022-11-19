İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Alınan bilgiye göre, 37 yaşındaki Çorumlu Yaşar Ç., Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eşi 38 yaşındaki Zülfi Ç.'yi silahla vurarak kaçtı. Zülfi Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. Çorum nüfusuna kayıtlı genç kadının 2 çocuk annesi olduğu kaydedildi.

ARAÇTA KENDİNİ YAKTI

Zanlının yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, cinayet mahalline yakın noktadaki bir arazide, bir otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı. Olay yerine giden ekipler Yaşar Ç.'nin otomobilin içinde kendini ateşe vererek hayatına son verdiğini belirledi.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ OLDU

Çiftin cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın duyulması ile birlikte büyük üzüntü yaşandı. Cenazelerin Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Çorum'a gönderileceği bildirildi.

