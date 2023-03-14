N.A., iddialara göre eşi ile yaşadığı problemler nedeni ile Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın iskele demirlerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

N.A.’yı iskelede gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ve müzakereci yardımı ile ikna edilemeyen N.A., belirtilen yere eşi ve çocuğunun getirilmesinin ardından intihardan vazgeçerek aşağı indi.

ÇOCUĞUNA SARILARAK AĞLADI

İntihar girişimi sonrası ikna edilen N.A., ifade işlemleri gereği emniyete götürüldüğü esnada yanına gelen çocuğuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.



