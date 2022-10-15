STAT: Esenler Erok Stadı

HAKEMLER: Batuhan Kolak **, Arif Dilmeç **, Abdülhamit Söyler ***

4.HAKEM: Ramazan Doğanay

ESENLER EROKSPOR: Akın ****, Serdar Cansu ***, Eşref Korkmazoğlu ***, Muharrem ****, Sakıp ***, A.Rahman Emir *** (Dk.90+5 Cenk), Sertaç *** (Dk.77 Zahit Fındık *), Alper ***, Berk İsmail *** (Dk. 77 İdris *), Onur ** (Dk. 63 Yusuf Akyel *), Serdar Deliktaş *** (Dk.63 Serhat *)

YEDEKLER: Bekir, Batuhan, Hasan, Volkan, Yavuz

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Erdi *, Serkan *, Erkan **, Salih Zafer **, Emre * (Dk. 46 Berkay Can *), Ali Akkuş * (Dk. 46 Atakan Akkaynak *), Berat Ali * (Dk.46 Mehmet Akyüz **), Ferhat **, Sinan *, Murat Yıldırım ***, Enes * (Dk. 80 Mustafa Eren *)

YEDEKLER: Bayram, Mahmut Eren, Gürkan, Taha, Mustafa Emre, Atakan Cangöz

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

GOLLER: Dk. 11 Serdar Cansu, Dk. 29 Berk İsmail

SARI KARTLAR: A.Rahman Emir, Eşref Korkmazoğlu, İdris (Esenler Erok), Murat Yıldırım (Çorum FK)

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden Esenler Erokspor’a da 2-0 yenilerek, önemli bir yara daha aldı.

Önceki hafta, evinde aldığı 2-0’lık Amed yenilgisinin ardından, Cumartesi günü İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’a konuk olan Çorum FK, maça etkili başlamasına rağmen, yine bireysel bir hata sonucu kalesinde golü gördü. 11.dakikada, kaleci Erdi’nin hatasında Serdar Cansu yaklaşık 25 metreden attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Yağmur altında oynanan maçın 29.dakikasında, bu kez Berk İsmail Ünsal kafayla topu Çorum FK ağlarına gönderince, ilk yarı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliği ile başlayan Çorum FK, rakip kalede gol ararken, bulduğu fırsatlardan Salih Zafer, Mehmet Akyüz ve Enes’le yararlanamadı.

Mutlak puan hedeflediği maçta, şampiyonluk yarışındaki rakibine 2-0 yenilen Çorum FK, 16 puanda kalırken, teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay’ın gelmesiyle birlikte müthiş bir çıkış yapan son haftaların formda takımı Esenler Erokspor ise puanını 17’ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 1: Çorum FK maça etkili başladı. Enes, kendi topuyla ceza yayının gerisine kadar sokulup şutunu attı, üstten aut.

DAKİKA 7: Ali Akkuş’un pasında topla buluşan Berat Ali, ceza yayının sağından içeri girdi, çapraz pozisyonda, yerden uzak köşeye vurdu, yandan aut.

DAKİKA 11: GOL! Esenler Erokspor’un golü geldi. Orta alandan gelişen pasta, Emir Alagöz’ün pasında Serdar Cansu’nun topla buluşmasıyla atak yönü sağa döndü. Topla içeri kat eden Serdar Cansu, hafif sağ çaprazdan, yaklaşık 25 metreden sert vurdu, iki karış kadar havadan giden top, kaleci Erdi’nin bakışları arasında, direğin içerisine çarpıp ağlarla buluştu: 0-1.

DAKİKA 15: Ani gelişen Esenler Erokspor atağında, savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Sakıp soldan ceza sahasına girdi, yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Onur gelişine bir vuruşla kaleye gönderdi, üstten aut.

DAKİKA 29: GOL! İstanbul ekibinin ikinci golü geldi. Orta alanda Sağdan Sertaç’ın ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte Berk İsmail kafayı vurdu: 2-0.

DAKİKA 33: Çorum FK atağında, soldan Erkan ortaladı, Sinan kafayla topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını çekti.

DAKİKA 41: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Berat Ali çizgiye inip, topu yerden altı pasa çıkarttı, Sinan’dan önce son anda Sakıp kayarak müdahale etti, korner.

DAKİKA 52: Çorum FK gole çok yaklaştı. Enes’in serbest vuruştan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Salih Zafer kafayı vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 60: Esenler Erokspor atağında, sağdan Sertaç ceza sahasına ortaladı, Serdar Deliktaş’tan önce son anda Serkan Yavuz altı pasta, kafayla topu kornere gönderdi.

DAKİKA 66: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Serkan’ın ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet Akyüz dokunamadı.

DAKİKA 72: Çorum FK yine gole çok yaklaştı. Enes’in serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topu Mehmet Akyüz kafayı vurdu, kaleci Akın mükemmel bir refleksle gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 75: Ani gelişen Çorum FK atağında, Enes’in ceza yayının sağından içeri girer girmez vurduğu topu, kaleci Akın çıkarttı.

DAKİKA 81: Esenler Erokspor atağında, sağdan Yusuf Akyel ortaladı, altı pasta Alper kafayı vurdu, üstten aut.

Kalan sürede gol olmayınca, karşılaşma Esenler Erokspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

(Hüseyin AŞKIN)

