Şahiner depremzedelerle iftar yaptı Şahiner depremzedelerle iftar yaptı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Arap Buğdaylı, öğle namazını müteakip Salman Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
 