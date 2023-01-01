Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Arap Buğdaylı, öğle namazını müteakip Salman Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
Esat Buğdaylı'nın babası vefat etti
Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı'nın babası Arap Buğdaylı 75 yaşında vefat etti.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Arap Buğdaylı, öğle namazını müteakip Salman Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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