Mayıs Ayı Verileri

Verilere göre Mayıs ayında Erzurum’dan 28, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 50, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 75, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 209, ülkeden ise 14 bin 57 marka başvurusu yapıldı. İlin başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 56, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 37,33, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 13,39’luk pay edindi.

Ocak - Mayıs 2023 Verileri

TÜRKPATENT verilerine göre, bu yılın ilk beş ayında Erzurum’dan 128, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 205, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 297, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 928, ülke illeri toplamında ise 65 bin 37 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum’un Marka Başvuru Payı

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, İlin 5 aylık marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesinde yüzde 62.43, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 43,1, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 13,79, ülkede ise yüzde 0.19oranında pay gösterdi

Aylık Dağılım

Verilere göre bu yılın ilk 5 ayı kaydında Erzurum’dan Ocak ayında 26,Şubat ayında 19, Mart ayında 25, Nisan ayında 30, Mayıs ayında 28; Doğu Anadolu Bölgesinden de Ocak ayında 224,Şubat ayında 132, Mart ayında 191, Nisan ayında 172, Mayıs ayında 209 marka başvurusu kaydedildi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, yılın ilk beş ayında Bölge illeri, Malatya’dan 202, Elazığ’dan 169, Van’dan 153, Erzurum’dan 128, Ağrı’dan 29, Erzincan’dan 68, Kars’tan 32, Bitlis’ten 33, Muş’tan 23, Bingöl’den 33, Iğdır’dan 24, Ardahan’dan 7, Hakkari’den 12, Tunceli’den 15 marka başvurusu kaydedildi.

Erzurum 45’inci Sırada

Erzurum bu yılın ilk 5 ayında marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından 45’inci sırayı aldı. Ülkede marka başvurusunun en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Adana, Muğla, Denizli, Mersin, Sakarya, Eskişehir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa, Manisa, Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Trabzon, Çanakkale, Ordu, Afyon, Isparta, Kahramanmaraş, Mardin, Sivas, Malatya, Düzce, Edirne, Rize, Çorum, Nevşehir, Elazığ, Yalova, Kütahya, Aksaray, Van, Karaman, Bolu, Batman, Kırklareli, Zonguldak, Uşak, Erzurum, Niğde olarak bildirildi.