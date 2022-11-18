Çorum FK, 24 Erzincanspor’la Pazar günü sahasında oynayacağı 15.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahasında, saat 14.00’te başlayan antrenmana, sakatlığı süren Mehmet Taşçı katılmadı. Isınma ile başlayan antrenman, 5’e 2 top kapmanın ardından taktik içerikli oyunla devam etti. Teknik patron Tahsin Tam, Erzincanspor maçının taktiğinin çalışıldığı antrenmanda zaman zaman oyuncularına uyarılarda bulunan Tam, zorlu maç öncesi tüm oyun planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

Çorum FK, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

(Ömür SOYTEMİZ)

