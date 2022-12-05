Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Düzce 18 Temmuz Stadı’nda oynanacak maçta Bingöl bölgesi hakemlerinden Yusuf Aydın düdük çalacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Yusuf Aydın’ın yardımcılıklarını ise Malatya bölgesinden Harun Reşit Güngör ve yine Bingöl bölgesinden Muhammed Yıldız yapacak. Diyarbakır bölgesinden Abdurrahman Haymana da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

32 yaşındaki orta hakem Yusuf Aydın, hakemlik kariyerinde Çorum FK’nın ilk kez maçını yönetecek. Aydın, Düzcespor’un ise 2018-2019 Sezonunda, deplasmanda Antalya Kemerspor’a 2-0 yenildiği maçı yönetti.

(Hüseyin AŞKIN)

