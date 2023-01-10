Yıllardır Çorum Hakimiyet Gazetesi’nde görev yapan Erol Taşkan, milletvekili aday adayı olmak üzere gazetedeki görevinden ayrıldı. Konu ile ilgili bir açıklama yayınlayan Erol Taşkan, “1991 yılında Hakimiyet Gazetesi’yle adım attığım gazetecilik mesleğimi, bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Allah kısmet ederse, bildiğimiz ve inandığımız doğrular eşliğinde, Çorum’a Milletvekili olarak hizmet etmek amacıyla yeni bir yola revan oluyoruz. Kendi adımıza önemli bir karar eşiğinde olduğum şu günde, tüm dostlarım başta olmak üzere bütün Çorum kamuoyundan helallik ve dua istiyorum” dedi.

Mesleki olarak edindiği tecrübelerini, topluma hizmetin farklı ve önemli bir alanı olan siyaset içerisinde yine Çorum’a aktarmaya niyet ettiğini kaydeden Erol Taşkan, yayıncılıkta objektiflik ilkesine halel getirmemek için Hakimiyet’teki görevini bıraktığını duyurdu. Taşkan, aynı zamanda kutsal bir görev olarak kabul ettiği gazetecilik mesleğiyle de her zaman gurur duyacağını, hangi konum ve hangi durumda olursa olsun gazeteciliğin kendisine kattığı değerleri ömrünün sonuna kadar yaşatacağını söyledi.

Erol Taşkan Taşkan, “Bu şehrin garip gurabasından, meczubundan ve kimsesizinden tutun da, en tepedeki yöneticisine kadar herkesi sevdik saydık. Kendimizi toplumun üstünde değil, hizmetkarı olma çizgisinde tuttuk. Çok kıymetli ve şerefli bir görev olarak kabul ettiğim milletvekilliği görevi için aday adaylığı sürecine adım attım. Başvuru takviminin belirlenmesiyle birlikte yapacağımız müracaatla siyasi çalışmalarımızı hızlandırıp, gönlümüzün müstesna yerinde kıymeti olan AK Parti’de hizmet etmeye niyet ettik.

Manevi olarak elbette ki her iş nasip meselesidir. Gönlümüzü duaya çevirip, aklımızı da zahiri sebeplere revan edeceğiz. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle şekillenecek olan Milletvekili listesinde yer almayı Allah bize nasip ederse, niyetimizi bozmaksızın bu kutlu görevle birlikte ülkemizin başarıyla yol aldığı Türkiye Yüzyılı vizyonunda, milletin hizmetkarlığına talepkarız” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

