Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yine bir ilk olan olan “Laparoskopik Dalak Koruyucu Distal Pankreatektomi” ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Daha önce de aynı ekip tarafından kapalı sistem ile bir çok başarılı ameliyata imza atan Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Laparoskopik Dalak Koruyucu Distal Pankreatektomi” ameliyatı da başarıyla yapıldı.

Hastaneye karın ağrısı, kilo kaybı şikâyetleri ile başvuran Ş.S. isimli 51 yaşındaki kadın hastanın muayene ve radyolojik tetkiklerinde pankreas orta ve kuyruk kesiminin içinde olan kanser tespit edilmesi sonrası Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Veysel Barış Turhan ile ekibi tarafından “Dalak koruyucu distal pankreatektomi” ameliyatı kapalı yöntem ile yapıldı.

Ekip, kanserli dokunun tamamını başarılı şekilde çıkartırken, hasta da 5.’nci gün sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada; “Daha önce de aynı ekip tarafından kapalı yöntemle yemek borusu, mide, kalın bağırsak kanserleri ameliyatları da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kapalı cerrahiler deneyimli bir ekip gerektiren iyi sağlanmış hastane koşullarında yapılması gereken ameliyatlardır. Ayrıca kapalı kanser ameliyatları erkenden ayağa kalkılabilen, daha az ağrı ve kanama yaşanan ameliyatlardır. Hastaların ameliyat sonrası konforu da kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar sonrası artmaktadır. Büyük merkezlerde yapılan bu özellikli laparoskopi becerileri gerektiren ameliyatlar hastanemiz Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında başarılı bir şekilde yapılabilmektedir” denildi.

Öte yandan hastanede ilk defa yapılan ameliyat sonrası Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ile Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir kadın hastayı taburcu öncesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)