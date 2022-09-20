AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 20-24 Eylül 2022 tarihleri arasında 5 gün sürecek resmi bir çalışma ziyareti kapsamında inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere Almanya’ya gidecek.

Milletvekili Kavuncu, Almanya ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu uhdesinde faaliyet gösteren Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu olarak, Komisyon Başkanı ve Komisyon Üyesi Milletvekilleri ve TBMM’den konunun uzmanı kişilerle birlikte Almanya’ya gittiklerini açıkladı.

Almanya’da 5 gün sürecek resmi bir çalışma ziyaretinde inceleme ve görüşmelerde yapacaklarını söyleyen Kavuncu; “Heyet olarak Almanya’ya gerçekleştireceğimiz bu önemli resmi ziyaret kapsamında, Almanya da ceza ve infaz kurumlarında incelemelerde bulunulacak, muhataplarımızla resmi görüşmeler gerçekleştirilecektir. Cezaevi ziyaretlerinde, özellikle herhangi bir sebeple suç işleyip cezaevine giren insanların yeniden topluma kazandırılması yöntemlerinin yerinde incelenmesi, ceza infaz personelinin aldığı eğitimlerin ve bu eğitimlerin infaz sistemine katkısının gözlemlenebilmesi amacıyla incelemeler yapacak, tespitlerde bulunacağız. Ayrıca bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek tecrübe paylaşımında bulunacağız.

Heyetimiz çalışma ziyaretimiz kapsamında Heidering Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret edecek ve cezaevi yetkilileri ile tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler gerçekleştirecektir. Federal Adalet Bakanlığı Devlet Sekreteriyle görüşülerek Almanya’da suçla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınacaktır. Federal Meclis İnsan Hakları ve İnsani Yardımlar Komisyonu ile bir araya gelerek suçla mücadele kapsamında yapılan ve yapılabilecek çalışmalar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunulacaktır. Ayrıca; Berlin Eyaleti Adalet, Çeşitlilik ve Ayrımcılıkla Mücadele Senatörlüğü Devlet Sekreteri Dr. İbrahim Kanalan ile, Almanya’da ve kıta Avrupa’sında son dönemde meydana gelen, endişe verici ırkçı ve İslam karşıtı nefret suçları bağlamında yapılabilecek çalışmalar ele alınacaktır.

Yetkililerle yapılan karşılıklı görüşmeler vasıtasıyla hem Alman ceza infaz sistemi hakkında bilgi edinmiş olacağız hem de Türk ceza infaz sistemi hakkında muhataplarımızla tecrübe paylaşımında bulunacağız. Yerinde gözlem ve temaslarımız kapsamında resmi kuruluşlar, akademi ve sivil toplum alanlarında konu ile ilgili çalışan araştırmacılarla işbirliği yaparak; ceza infaz süreçleri, suçla mücadele ve topluma yeniden kazandırma konularında karşılaştırmalı çalışmalar yapacak ve durum tespiti ile politika önerileri oluşturacağız. Ayrıca bu gerçekleştirecek ziyaret sonrası hazırlanacak olan raporumuz TBMM’de ve ilgili birimler nezdinde değerlendirilecektir” dedi.

(Haber Merkezi)

