Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’la oynayacağı maçta Antalya bölgesi hakemlerinden Batuhan Kolak düdük çalacak. Esenler Erok Stadyumu’nda, saat 15.00’te başlayacak maçta Batuhan Kolak’ın yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Arif Dilmeç ile Konya bölgesinden Abdulhamit Söyler yapacak. Cezası nedeniyle Çorum FK taraftarlarının alınmayacağı maçta, Antalya bölgesinden Ramazan Doğanay da dördüncü hakem olarak görev alacak.

26 yaşında olan orta hakem Batuhan Kolak, Çorum FK’nın geçtiğimiz sezon, evinde Sivas Belediye’ye 2-0yenildiği maçı yönetmişti. Kolak, Erokspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.

(Hüseyin AŞKIN)

