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TÜDKİYEB Başkanı Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilere destekleme ödemelerinin öne çekilmesine ilişkin müjdesinin tarım sektörü adına memnuniyet verici olduğunu belirterek “ Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 2023 üretim yılı için buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale ve çeltik üreticilerinin mazot ve gübre desteklerinin 2023 Ekim ayından itibaren hesaplara tanımlanacağını ve 2024 Mart'ta ödenecek ödemeyi öne çekerek kışlık üretim öncesinde üreticilerin yanında olacakları müjdesi memnuniyet vericidir. Bu müjde 85 milyonu doyuran, gıdasını sofrasından eksik etmeyen çiftçilerimiz için şimdiden büyük moral olmuştur“ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir müjdeli haber de küçükbaş hayvan yetiştiricileri için beklediklerini ifade eden Çelik “ Küçükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren yetiştiricilerimiz çoğunlukla bitkisel üretimi de beraberinde yapan aile işletmeciliği şeklinde oldukları için haliyle erken ödeme müjdesi sektörümüzü de memnun etmiştir. Ancak sektörümüz için verilen en önemli ve doğrudan yetiştiricilerimizin hesabına yatırılan destek anaç koyun keçi desteklemeleridir ve ödemeleri ise genellikle her yıl Mayıs ayı sonu veya Haziran ayı içerisinde yapılmaktadır. Dolayısıyla 2024 yılının Mart ayında anaç koyun keçi destekleme ödemelerinin de yapılması en büyük temenni ve beklentilerimizden birisidir. Bu manada 2023 yılı desteklemeleri kapsamında 280 bin yetiştiricimizi mutlu etmek adına bu ödemelerin yetiştiricilerimizin sıcak paraya en çok ihtiyaç duydukları Mart ayında, olmazsa en geç Nisan ayında ödenmesine dair Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir müjde vermesini bekliyoruz. Tarım ve kırsal kalkınmaya verdiği önem yanında daima destekleriyle yanı başımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sektörümüz adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.