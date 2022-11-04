Medeni yaşamda, erkeklerin de bakımlı olmaları, kılık-kıyafetleri gibi el-yüz-saç ve bedenlerinin bakımına da özen göstermeleri kaçınılmaz bir zorunluluk.

Çorum’un ünlü kuaför ve güzellik uzmanlarından Ahmet Fındıkçı da, saç bakımının yanı sıra lazer epilasyon, ağda gibi cilt bakımı ve makyaj hizmeti vermeye başladı.

Osmancık Caddesi’ndeki işyerinin iki katlı olduğunu belirten Ahmet Fındıkçı, kışa özel kampanyalar düzenlediğini de ifade ederek, bayanlara ise Pazar günleri bayan güzellik uzmanı tarafından hizmet verildiğini vurguladı.

(Aliye ÖNCEL)

