Önceki gün akşam saatlerinde yaşanan olayda bir yakınının evinden misafirlikten ayrılıp kendi evine gitmeye çalışan 25 yaşındaki bir gencin sokak köpeklerinden korktuğu için çevreden geçen U.C.Ş. isimli şahıstan yardım istediği, bir süre bu kişi ile yürüdüğü, daha sonra ise bu kişinin genci kuytu bir köşeye çekerek cinsel istismarda bulunduğu dile getirildi.

Cinsel istismar olayının ardından ise U.C.Ş. isimli kişinin arkadaşları Z.K ve A.K., isimli kişilerin olay yerine gelerek genci darp ettiği; zorla bir bankanın ATM’sinden para çektirerek cep telefonunu da alarak gasp ettiği öğrenildi.

Olayın ardından gencin Sungurlu Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek şikayette bulunduğu, harekete geçen ekiplerin olaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldığı, sabah saatlerinde ise Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildikleri ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından ise tutuklanarak cezaevine gönderildikleri de öğrenildi.

(Haber Merkezi)

