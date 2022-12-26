İYİ Parti İl Başkan Adayı Erkan Yıldız, Kargı ve Osmancık İlçelerini ziyaret ederek ilçe teşkilatları ile kongre sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kargı İlçe Başkanı Numan Moral ve yönetimi tarafından ağırlanan İl Başkan Adayı Erkan Yıldız ve heyeti, daha sonra da Osmancık İlçesi’ni ziyaret ederek Osmancık İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı ve yönetimi ile yaklaşan kongre sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan İYİ Parti İl Başkan Adayı Erkan Yıldız, kongre süreci öncesi heyetini ağırlayan Kargı İlçe Başkanı Numan Moral ile Osmancık İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

İYİ Parti İl Başkan Adayı Erkan Yıldız’a ziyaretlerde İl yöneticileri, Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, ilçe yöneticileri ve Laçin İlçe Başkanı Şuayip Karakuş da eşlik etti.

(Haber Merkezi)

