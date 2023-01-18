Geçtiğimiz 7 Ocak 2023 Cumartesi günü yapılan ve 2 adayın yarıştığı İYİ Parti 3. Olağan Kongresinde il başkanlığına seçilen Erkan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı.

Çok sayıda parti yöneticisi ve üyenin eşlik ettiği mazbata töreninin ardından partililer, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

DEVİR-TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Daha sonra ise İl Başkanlığında devir-teslim töreni düzenlendi. 6 yıldır partinin il başkanlığını yapan ve milletvekili aday adaylığı düşüncesinden dolayı kongrede tekrar aday olmayan Bekir Özsaçmacı, görevini yeni başkan Erkan Yıldız’a devretti. Devir-teslim törenine de çok sayıda partili katıldı.

Katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Bekir Özsaçmacı, kadın kollarının, ilçe başkanlarının, gençlerin, parti teşkilatlarının fedakarca çalışmasıyla elbirliği içinde partiyi bugünlere getirdiklerinin altını çizerek, bugünden sonra da İYİ Parti’yi önümüzdeki seçimlerde iktidara getirmek için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

İYİ Parti’nin halkın gönlünde taht kurmuş, oy oranı giderek yükselen bir parti haline geldiğini dile getiren Özsaçmacı, seçimlerden birinci parti olarak çıkacaklarına yürekten inandıklarını söyleyerek, tüm partililerin, İYİ’ler hareketine gönül vermiş herkesin iktidar yürüyüşüne omuz vermesini istedi.

YILDIZ’DAN BİRİNCİ PARTİ OLMA SÖZÜ

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız ise 5 yıldır birlikte görev yaptıkları, birlikte yol yürüdükleri Bekir Özsaçmacı’ya partiye ve davaya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “yolunuz açık olsun. Bundan sonraki süreçte de el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Önümüzdeki aylarda yapılması beklenen seçimlerde İYİ Parti’yi Çorum’da birinci parti yapma sözü veren Erkan Yıldız, partinin adım adım iktidara yürüdüğünü, bu yürüyüşe hep birlikte güç katacaklarını vurguladı.



YENİ YÖNETİM GÖREVDE

İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Asil Üyeleri ise Erkan Yıldız’ın başkanlığında şu isimlerden oluştu:

Daver Eker, Haydar Çiftçi, Bilgin Sucu, Ömer Köşkerler, Eyüp Özturan, Yavuz Uygur, Özcan Gökdere, Atilla Yılmazer, İslam Çağrı Çağlayan, Birol Tonga, İsmail Erdoğan, Çağlar Yasin Şimşek, İsmail Akyol, İbrahim Kuzan, İlhan Taşkın, Süleyman Arda Afat, Meral Özeşer, Sinem Sarı, Ebru Üstün, Menekşe Fakı, Nurhayat Karakoç, İlknur Coşkuner, Refiye Mert, Hülya Erikli, Dilek Tatar, Şehnaz Karakaya, Necip Barış Yüce, Erol İnaç, Berkay Hodul, Ali Rıza Ceylaner, Hayrettin Ayancı.

(Volkan SINAYUÇ)