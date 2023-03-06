Kahramanmaraş merkezli depremler nedeni ile ertelenen oyun 20 Mart 2023 günü saat 20.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda Çorumlu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Son olarak “Çukur” dizisindeki “Vartolu Saadettin” rolü ile dikkat çeken Erkan Kolçak Köstendil’in 90 dakikalık oyunu Çorum İmalethane Sanat Atölyesi tarafından ilimize getirilecek.

Bugüne kadar çektiği kısa filmler ile çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda da ödüller kazanmış olan ünlü oyuncunun kendi yazarak oynadığı “12 Numaralı Adam” isimli oyunu yıllarını aynı takımda geçirmiş yedek bir kalecinin son şansını anlatırken, seyircinin de taraftara dönüşmesini sağlıyor.

(Volkan SINAYUÇ)

