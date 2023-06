Çorum’da yarım asrı geride bırakan Erka Kağıt ve Kırtasiye her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırtasiye Fuarı düzenledi.

Anitta Otel Balo Salonu’nda düzenlenen fuara bu yıl ülke genelinden 35 imalat ve ithalatçı firma katılarak stant açtı.

Her yıl imalatçı ve ithalatçıyı kırtasiyecilerle buluşturduklarını söyleyen Erka Kağıt Genel Müdürü Soner Üstünel ile firma ortağı Cevdet Üstünel, kırtasiye sektörünün kalbini Çorum’a taşımaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Kırtasiye Fuarı’na her yıl olduğu gibi bu yıl da Çorumlu sektör firmalarının ilgi gösterdiğini belirterek haftasonu da 09.00-17.00 saatleri arasında sürecek fuarda genel kırtasiye ürünlerinin yıllık satışının uygun fiyatlarla yapıldığı bildirildi.

Pandemi ve sonrasında yaşanan ekonomik gelişmelere inat Çorumlu firmalara uygun fiyata hizmeti sürdürdüklerini belirten Erka Kağıt yetkilileri Soner ve Cevdet Üstünel tüm eğitimciler ve öğrencileri de fuarlarına davet ettiler.



(Volkan SINAYUÇ)