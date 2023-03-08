Merhum Mustafa ve Züleyha Tahtasız'ın oğlu, Safiye, Ferhan, Arzu ve Cem Tahtasız'ın ağabeyi olan Erhan Tahtasız, beyne pıhtı atması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Erhan Tahtasız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen hakka yürüme erkanının ardından Ulumezar’da toprakla sırlandı.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Oğuzlar önceki dönem belediye başkanı Orhan Ateş, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)