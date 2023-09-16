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Çorum Emniyet Müdürlüğü'nden emekli Burhan Arslan'ın oğlu, Figen Arslan'ın eşi ve Eren Arslan'ın babası olan Erhan Arslan 49 yaşında vefat etti.

Daha önceden de nefes darlığı sorunları bulunduğu öğrenilen Erhan Arslan'ın dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Arslan'ın cenazesi bugün akşam saatlerinde Çorum 'a getirildi.

Merhumun cenazesi yarın (17 Eylül 2023) Akşemsettin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar'da toprağa verilecek.

Çorum Haber merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.