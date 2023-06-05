Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Uğur Demirer’in kurucu başkanı olduğu Eğitim-İş Sendikası’nın ilk yıllarında yönetim kurulu üyeliği yapan, daha sonraki yıllarda ise yine Uğur Demirer ile birlikte ADD yönetiminde görev alan Ergül Kartal, çevresinde oldukça sevilen bir kişiydi. Nazife Kartal'ın eşi, Emre ve Pelin’in babaları olan Ergül Kartal’ın vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Ergül Kartal’ın cenazesi saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Toprak Sanayiciler Kooperatifi Başkanı Önder Kartal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.