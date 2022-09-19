Engin Erenler, “Şimdi sormazlar mı Sayın Vekil, 15 Temmuz 2016 yılında yapılan hain darbe girişiminden bugüne kadar daha temizleyemediniz mi bu FETÖ’cüleri?” diye sordu.

Seçmenlerin “Cumhurbaşkanına oy vereceğiz, AKP’ye vermeyeceğiz” söyleminden hareketle AKP’lileri milletvekili sayısının düşeceği yönünde büyük bir telaş sardığını belirten Engin Erenler, “Bunu ekonomiye, adalete, özgürlüğe, çiftçinin mağduriyetine yormayacaksın. Bunun adını ‘FETÖ’cüler akıl veriyor’ koyacaksın. Halk uyandı Sayın Vekil. Ha varsa daha FETÖ’cü hükümeti yöneten bir siyasi güç olarak terör örgütlerini temizlemek sizin elinizde. Ama yine diyorum siz o gün çiftçinin dertlerini Çorum’a kadar gelmiş Bakana anlatmaz, polisler çiftçinin yolunu keserek engellerse o sandık seçmenin önüne gelecek. Korkunun ecele faydası yok. Başkasına suç atmaya da faydası yok. Halk kimi seçip kimi seçmeyeceğini çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

Her siyasetçinin bir karnesi olduğunu vurgulayan Erenler, AKP’nin 2023 seçimlerinde karneyi aldığında bunu daha iyi anlayacağını da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

