Tahmini Okuma Süresi: dakika

Uluslararası Güreş Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapıldı. Çorum’u Bülent Tuzcu’nun antrenörlüğünü yaptığı Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden Eren Uzun ve M.Akif Sönmez milli forma ile temsil etti. İlk olarak gençler grekoromen stil müsabakalarında mindere çıkan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Eren Uzun 77 kiloda tüm rakiplerini yenerek Dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olmayı başarmıştı.

SÖNMEZ DE

DÜNYA BEŞİNCİSİ

Geçtiğimiz gün gerçekleşen büyükler serbest stil müsabakaların da yaşının küçük olması nedeniyle doktor raporu ile katılan Çorumlu güreşçi Eren Uzun 70 kiloda bu kez Dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer Çorumlu güreşçi Mehmet Akif Sönmez ise büyükler serbest stil 57 kiloda Dünya’nın en iyi beşinci güreşçisi oldu.