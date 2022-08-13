Çorum'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çorum’a gelirken elimiz boş gelmedik. Güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını bugün yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. Kadeş Barış Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, yaklaşık 3 buçuk yılın ardından tekrar Çorum'da olmanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

“ÇORUM, DESTAN YAZIYOR”

Tüm Çorum'a, ilçelerine, köylerine selamlarımı gönderen Erdoğan, “2019 seçimleri öncesinde 12 Şubat'ta bize verdiğiniz sözü tuttuğunuz için size teşekkür ediyorum. O gün meydanlara sığmamıştık. Çorum bugün de destan yazıyor. Bu kardeşinizi bağrınıza bastığınız için sizlerle gurur duyuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Biliyorum yine kendini bilmezler çıkacak, aramızdaki muhabbete kara çalmaya çalışacaklar. Bu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar bizim nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Biz dili olup söyleyemeyenlere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz” dedi.

"ÇORUM’A GELİRKEN ELİMİZ BOŞ GELMEDİK"

‘Çorum'a eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz’ diyen Erdoğan, Çorum’a gelirken elleri boş gelmediklerini bildirerek şunları söyledi: “Sizin hayır dualarınız olduğu müddetçe bize duraklamak yok. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Güncel yatırım bedeli 3 milyar 263 milyon lirayı aşan 78 kalem eser ve hizmetin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Şehrimize modern bir stadyum kazandırmanın müjdesini vermiştik. 15 bin kişilik stadyumu kullanıma açtık. Çorum şu anda 2. ligde. 2. lig Çorum'a yakışmaz. Stadyumun hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Erdoğan, Çorum Belediyesinin de kenti güzelleştirmek için taş üstüne taş koymaya devam ettiğini sözlerine ekledi.