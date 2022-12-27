Erdoğan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin seçimli olağan genel kurulunun 21 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 11:00’de TSO Fuar Kompleksinde yapılacağını hatırlattı.

DAHA İYİ HİZMET SÖZÜ

Çorumlu esnaf ve sanatkarlara daha iyi hizmet sunabilmek için ekibiyle birlikte bu yola çıktıklarını ifade eden Yılmaz, “Kooperatifimizi daha etkin hale getirebilmek; birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzü artırabilmek, mevcut sorunları ve sıkıntıları ortadan kaldırmak, her bir ortağımıza adil ve eşit bir şekilde hak ve imkanlar sunabilmek, her şartta ve durumda ortaklarımızın yanında olabilmek; onların dertlerine derman olabilmek, ortaklarımızın mevcut sorunlarının çözümü ve işlerinin kolaylaştırılması adına elimizden gelen tüm imkanlarımızla yanlarında olabilmek adına bu göreve talip olduk” dedi.

Yenilikçi yaklaşımlara kulak vererek daha çoğulcu, daha demokratik ve daha katılımcı bir anlayışla hizmet etmek istediklerini kaydeden Erdoğan Yılmaz, Çorumlu esnaf ve sanatkarların kredi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında daha fazla finansman sağlayacaklarının sözünü verdi. Kamu kaynaklarının, esnaf kesimi tarafından daha verimli ve etkili kullanılması gerektiğini belirten Yılmaz, “Bu da ancak gelişen-değişen koşullara ayak uydurabilen, organizasyon kabiliyeti olan genç ve dinamik bir ekiple mümkün olacaktır”

Çağın gerekliliklerini bilen, üretken ve çalışkan isimlerle yönetime talip olduklarını vurgulayan Erdoğan Yılmaz, gelişen teknoloji ile birlikte üyelerin kredi kaynağına daha kolay şekilde ulaşmasını sağlayacaklarını dile getirdi. Yılmaz, genel kurulun şimdiden Çorum esnaf ve sanatkarlarına hayırlı olmasını diledi.

(Haber Merkezi)

