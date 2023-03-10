Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin karara imzayı attı.

Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada, "Anayasamızın 116'ıncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) iki aylık seçim takvimini başlatacaktır. Milletimiz 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanını ve milletvekili seçmek üzere sandık başına gidecek. Kararın, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin tarihinin 14 Mayıs tarihinde güncellemesi kararını kamuoyuyla paylaşmıştık. Seçim tarihini 1 ay öne çekme kararını alma sebeplerinden bazıları şunlardır" dedi ve gerekçeleri şöyle sıraladı:

“ÜNİVERSİTE SINAVI, HAC TAKVİMİ, OKULLARIN TATİLİ...”

“18 Haziran üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Bu tarih yurtiçinde ve yurtdışında yüzbinlerce vatandaşımızın Hac farizasını ifa etmek için mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okullar tatile girmesi sebebiyle milyonlarca vatandaşımız tatile ve memleketlerine gitmek için yola çıkacaktı.

Alternatif olarak da 14 Mayıs'ı teklif ettik. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden bir tarihin hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı. Şehirlerimizi yerle yeksan eden bu felakette milyonlarca vatandaşımız evini kaybederken, milyonlarca vatandaşımız da evine giremez hale geldi. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Felaket gününden beri sadece depremle uğraştık.” (Haber Merkezi)