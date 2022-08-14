Kadeş Barış Meydanı’nda Çorumlulara seslenen Erdoğan, “Son 20 yılda 15 seçimin tamamında bize sahip çıktınız. Bizler de kamu ve belediye yatırımlarıyla Çorum’un çehresini değiştirdik” ifadesini kullandı.

Çorum denince artık akla sadece, tarım değil, sanayi, ihracat, üretim de geldiğini belirten Erdoğan, “Artık Çorum denince akla çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, tünelleriyle, yollarıyla, geniş caddeleriyle, modern kamu binalarıyla, spor tesisleriyle Türkiye’nin yüz akı bir şehir geliyor.

Çorum’un kat ettiği mesafeden, başarılarından bizler de gurur duyuyoruz. Özellikle 40’ın üzerindeki vatandaşlarımız 20 yıl öncesinin Çorum’u ile bugünün Çorum’unu çok iyi mukayese edeceklerdir” açıklamasında bulundu.

“23 BUÇUK MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK”

Çorum’a bugünün rakamlarıyla 23 buçuk milyar TL tutarında yatırım yaptıklarının altını çizen Erdoğan, “Eğitimden, spora, sağlıktan ulaşıma kadar çok sayıda 7 bin 858 konut projesini hayata geçirdik. 5 millet bahçesi projesinden bir tanesi hizmete alındı, 4 hizmet bahçesi yapımı devam ediyor. Eski stadyumun alanını da Çorum’un marka değerinin artıran vizyonel bir proje ile değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, hızlı tren konusundaki tartışmalara da açıklık getirerek, “Hızlı tren konusunda atılacak adımla ilgili Ulaştırma Bakanımız sürdürüyor. Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizi daha önce açıklamıştık. Saatte 200 kilometre hız yapacak hızlı tren hattı yapım projesini yatırım projesine aldık” diye konuştu.