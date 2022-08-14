Kadeş Barış Meydanı’nda Çorumluya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık 6’lı masaya laf dokundurarak Çorumluların 20 yıl içerisinde gerçekleştirilen 15 seçimde de AK Parti’ye güçlü destek verdiğinin altını çizdi.

“6’lı Masa menüsü yalan çorbası, koltuk kebabı, kandil dolması, laf salatası, Selo kahvaltısı, Washıngton portakalı” yazan pankartı okuyan Erdoğan, ardından da “Leblebi koydum tasa, doldurdum basa basa, ağzınızla kuş tutsanız, size oy yok 6’lı Masa” pankartını okuyarak, “Burası neresi” diye sorarak, alanı dolduran Çorumludan “Çorum” cevabını aldı.

“Burası yiğidin harman olduğu yer” diyen Erdoğan, “Birileri laf üretir, biz hizmet üretiriz. Hizmet işi, gönül işidir. Bunların ortaya koyduğu bir şey yok. Sadece laf, laf, iftira iftira” diye konuştu.

(Tugay GÖKTÜRK)

