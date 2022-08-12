329 ilçenin kaymakamının görev yerlerinin değiştirildiği kararnamede Çorum’dan Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç Aksaray Vali Yardımcılığı’na, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül Ankara Ayaş Kaymakamlığı’na, Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı Denizli Baklan Kaymakamlığı’na, Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu Siirt Vali Yardımcılığı’na, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar Şanlıurfa Vali Yardımcılığı’na atandı.
Öte yandan Elazığ Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural İskilip Kaymakamlığı’na, Kütahya Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz Çorum Vali Yardımcılığı’na, Batman Genç Kaymakamı Server Sinanoğlu ise Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne atandı.
(Haber Merkezi)