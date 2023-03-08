Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan İl Başkanı Ümit Er, şiddetin, istismarın ve sömürünün olmadığı, kadınların huzurlu ve özgür yaşayabileceği bir ülke özlemini dile getirdi.

“Cumhuriyet dolu yarınları birlikte inşaa edeceğiz. Kadınların; sömürülmediği, ezilmediği, şiddet görmediği yarınları hep beraber, birlikte kuracağız” diyen Ümit Er, geleceğe güvenle bakabilmenin, kadını ve kadın haklarını önemsemekle doğru orantılı olduğunu vurguladı.

Yüzlerce yıllık bir mücadelenin adı olan Kadınlar Günü’nün ayrımcılığa, haksızlıklara ve adaletsizliğe karşı haykırışlarının bir simgesi olduğunu dile getirerek, “Geleceğimizin ve gelecek nesillerimizin güvencesi kadınlarımızla beraber Cumhuriyet devrimlerine sımsıkı sarılıp, Cumhuriyet dolu yarınları hep beraber inşa edeceğiz” ifadesini kullandı.



(Volkan SINAYUÇ)

