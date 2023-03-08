Kadınların tarih boyunca ezilen, zulmedilen, insan değil bir araç yerine konan, öldürülen, sessiz duyguları anlaşılmayan, çığlığında kulakların tıkandığını belirten Erdal Doğan, “Buna rağmen kadınlar vericiliği ve özverisi ile toplumu ayakta tutmuşlardır” diye konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözünü hatırlatan ve bu sözler gibi kadınların değer görmesi gerektiğini kaydeden Doğan yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi. “Kadındır verimli bir toprak, bağrında bir ulusun geleceğini yetiştirir. Havasıyla, suyuyla dengeler sevgisinin sıcağıyla güneş gibi hayat verir. Kadındır ana, kardeş, bacı, yar... Hayat kadınlarla değerli, kadınlarla var. Tüm kadınlarımızın 8 MART Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu olsun”

(Volkan SINAYUÇ)

