Erdal Akkaya, Çorum Devlet Tiyatrosu salonunda Caner Ergan’ın organizasyonu ile Çorumlu türkü severlerle buluştu. Konseri bazı davetliler ve türkü dostları ilgiyle izledi.



DİLBER ÇOLAK RENK KATTI

Çorumlu sanatçı ve müzik öğretmeni Dilber Çolak da türküleriyle Erdal Akkaya’ya eşlik ederken, Çorum’un yetiştirdiği merhum Şehip Şahadoğru’nun da eserlerinden örnekler sunuldu.

Çorumlu hayranlarının alkışları eşliğinde konserini tamamlayan Erdal Akkaya, bu güzel organizasyon nedeniyle Hitit Tiyatro Sanat Topluluğu yöneticisi Caner Ergan ile tüm katılımcılara teşekkür etti. Sevilen türkülerini Çorumlular için okuyan Erdal Akkaya, önümüzdeki aylarda daha geniş kapsamlı bir etkinlikte buluşmak üzere Çorum’dan ayrıldı.

Akkaya, uzun yıllardır dünyaca ünlü Berlin Senfoni Orkestrası ve Flamenko Gitaristi Jeronimo Maya ile konser veriyor.