Mobilyacılar Esnaf Odası’na üye Ermobi Mobilya Sahibi Fatih Erdal da, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası’nı kutlarken, “Ahilik Haftası kutlamalarında Mobilyacılar Odamız neden yok?” diye sordu.

Hürriyet Meydanı’nda ki esnaf sergisini gezen Fatih Erdal, mobilyacılık mesleğinin ustalık gerektiren mesleklerin başında geldiğini ifade ederek, Ahilik Haftası’nda kendi meslek grubunun temsil edilmemesinden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç’ın aynı zamanda Kooperatif Başkanlığı yaptığını ve kooperatifin adının da Ahi Evran olduğunu hatırlatan Erdal, ahiliğin bir köşeye çekilip miskin miskin oturanlara karşı olduğu kaydetti.

Oda Başkanı Yalçın Kılıç’ın ayrıca Ahilik Haftası kutlamalarına katılmamasını da eleştiren Fatih Erdal, “Oda Başkanımız birkaç dönem Birlik Başkanlığı görevi yaptı. Birlik Başkanlığı yaptığı dönemlerde sürekli birlik ve beraberlikten söz ederken, Ahilik geleneğinin de yaşatılması için mücadele ediyordu. Bugün maalesef ortada yok! Bu ayıp da bize yeter” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

