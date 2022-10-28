Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi'nin ortak olarak düzenledikleri projeyle, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Gençlik Ruh Sağlığı Etkinliği kapsamında Era Sanat Akademi kurucusu Müzikolog Eray Özeşme, üniversite öğrencilerine “Ruh Sağlığında Müziğin Önemi” hakkında söyleşide bulundu.

Söyleşi kapsamında Avrupa birliği projeleri ve gençlerin sanatla buluşabileceği kurum ve kuruluşlar hakkında bilgiler paylaşan Özeşme, yaptığı samimi konuşmalarla gençlerin büyük ilgisini topladı.

Müzik öğretmenleri ve Era Sanat Akademi’de görevli eğitimciler de sunum sonrasında öğrencilere müzikal bir dinleti yaparak büyük beğeni topladı.

“Sanata dair her alanda ismimizi duyacaksınız” diyen Eray Özeşme, yakın zamanda yapacağı konserler hakkında da öğrencileri bilgilendirerek konuşmasını noktaladı.



(Haber Merkezi)

