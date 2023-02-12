Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından ekipler yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışmasına devam ediyor. Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yaşam belirtisi alan Ankara Kömür İşletmesi ekipleri ile Tacikistanlı ekip 2 yaşındaki Yavuz Canbaz'a ulaştı. Hummalı çalışma sonucunda küçük çocuk sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 7 gününde gelen bu haber herkes tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Umutları yeşerten bu haberin ardından aynı bölgede 7 yaşlarında bir çocuk için çalışmalar sürüyor.

Ankara Kömür İşletmesinden geldiğini belirten madencilerden Bekir Yılmaz, "Yaklaşık 5 gündür buradayız. Binanın üzerinde yangın vardı. Sonunda binanın bu tarafından iş makineleri girdi. Canlı belirtisi olan yerde makineleri durdurduk. Canlı belirtisi olan yerden 2 yaşlarında çocuğun sesini aldık. O şekilde çıkarttık. Bugüne kadar uğraştığımız her şey hafiflemiş oldu. Çocuğun durumu normal canlı, gülüyordu çocuk. Bulduğumuzda toz toprak içindeydi. Melekler yardım etmiş.” dedi