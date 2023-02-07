Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 25 yaşındaki Onur Dobuoğlu, 30 saat kurtarıldı.

Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan binalarda arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yakınları enkaz altında kalan çok sayıda kişi de arama kurtarma ekiplerine destek veriyor. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşların bölgedeki umutlu bekleyişleri sürüyor.

AFAD, jandarma, sağılık, itfaiye ve gönüllü kurtarma ekipleri "Sesimi duyan var mı?" diye bağırarak enkazlar arasında yaralı arıyor.

30 saat sonra yaralı kurtarıldı

Arama çalışmaları sürerken, yıkılan 8 katlı bir binanın enkazından ses gelmesi üzerine ekipler bölgeye yoğunlaştı.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarıyla 25 yaşındaki Onur Dobuoğlu bulunduğu yerden yaralı çıkartıldı.