Çorum Belediyesi ekiplerince Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir evin enkazından kurtarılan kedi hayata yeniden tutundu. Kurtarılan kediyi sahiplenen Çorum Belediyesi ekipleri “Enkaz” ismini verdikleri kedinin bakımını Afşin’de bir ay boyunca yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kediyi enkazdan kurtararak bir ay boyunca bakımını üstlenen belediye ekiplerine teşekkür etti. Candan, Çorum’a dönüşünde “enkaz” kediyi de getirdi. Depremzede kedi, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sahipsiz Kediler Müşahede Binası’na yerleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, depremzede kedinin yeni yuvasına kavuşturduklarını belirterek, “Kedimizi, sağlığıyla, bakımıyla buradaki veterinerlerimize emanet ettik. Her şeyiyle ilgilenecekler. İnşallah onu burada mutlu edeceğiz. Depremde sahiplerini kaybetmişti ama şimdi bütün Çorum onun sahibi olacak.” dedi.

